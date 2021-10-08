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Песков: Россия даже в самые сложные времена не останавливала поставки газа за рубеж

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Россия не прекращала поставки газа за рубеж даже в самые сложные времена, заявил в ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ни для кого не секрет, что Москва заинтересована в заключении новых долгосрочных контрактов и готова быстро обсуждать эту тему.

«Даже в самые сложные времена Россия никогда не останавливала поставок. Такого не было и такого не будет», — сказал официальный представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин, выступая 6 октября на совещании по вопросам развития энергетики, рассказал, что страна превысит свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. При этом глава государства подчеркнул, что еще больше увеличивать объемы поставок для «Газпрома» экономически не выгодно.

Ранее посол Европейского союза (ЕС) Маркус Эдерер предположил, что резкий рост цен на газ в Европе может негативно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоносителей. Он отметил, что рост цен на газ включен в повестку заседания Европейского Совета 21–22 октября.

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