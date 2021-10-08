Сбер готов выдавать сельхозпредприятиям зеленые и ESG-кредиты на специальных условиях

В рамках Международного агропромышленного форума Сбер совместно с Министерством сельского хозяйства РФ провел деловой бранч «Сельское хозяйство и ESG-трансформация: вызовы и возможности». Председатель правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркнул, что банк готов выдавать кредиты предприятиям АПК, которые вкладывают средства в низкоуглеродные технологии, а также демонстрирующие высокий уровень социальной ответственности, с более длительным грейс-периодом и сниженной процентной ставкой.

В 2020 году российский экспорт сельхозпродукции превысил 31 млрд долларов. Основные партнеры России по экспорту продовольствия уже обозначили конкретные сроки достижения углеродной нейтральности. Как отметил Ведяхин, ближайшие заявления о требованиях по расширению ограничений эмиссии углерода будут обсуждаться на саммите СОР-26 в Глазго в ноябре.

«Это означает, что все больше стран будет оценивать любую продукцию на предмет того, какой углеродный след она оставляет. Если этот углеродный след велик, нужно будет заплатить налоги в виде пошлины — или рынки для таких товаров будут закрыты. Пока сельхозпродукция не вошла в первую волну трансграничного углеродного регулирования, но это вопрос времени: ограничения будут применяться», — сказал Ведяхин.

По оценкам Российской академии наук, для соответствия стратегии низкоугеродного развития в сельское хозяйство необходимо проинвестировать 3,6 трлн рублей до 2050 года. Александр Ведяхин считает, что эта сумма должна быть целевым образов инвестирована в ключевые направления: точное земледелие, использование дронов и другие.

«У нас уже есть, благодаря правительству, зеленая таксономия — четкое определение того, что такое зеленые и ESG-кредиты (в которые, помимо экологических аспектов, включены показатели социальной и корпоративной ответственности). Выдавая зеленые или ESG-кредиты, Сбер готов делать грейс-периоды, предоставлять льготные условия и снижать процентную ставку. Если мы видим, что предприятие вкладывается в технологии, которые снижают углеродный след, приводят к увеличению социальной ответственности, то снижаем процентную ставку. Сбер продолжит выдавать зеленые и ESG-кредиты. Эта повестка будет мейнстримом в ближайшие 3–5 лет: важно, чтобы эти деньги остались в России и мы правильно развивались», — отметил Ведяхин.

На встрече также выступили министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев; генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дунъюй; директор Глобальной практики по сельскому хозяйству и продовольствию Группы Всемирного банка Мартиен ван Ньюкуоп; лауреат Нобелевской премии, профессор Университета Тушия Риккардо Валентини; директор по ESG ПАО «ФосАгро» Сергей Кудряшов; председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев; президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник и другие.