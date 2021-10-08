Опрошенные «Известиями» аналитики не исключили нового роста цены газа в Европе

Цена природного газа на европейском рынке может вновь вырасти несмотря на падение более чем в два раза на фоне заявления президента России Владимира Путина о возможности увеличения предложения. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные газетой «Известия».

Руководитель центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко заявил о рукотворности топливного кризиса в Европе.

«Шел планомерный процесс разрушения тех основ, которые были созданы за предыдущие несколько десятков лет, — это система долгосрочных контрактов, которая была основана на нефтеиндексных формулах по поставкам газа в первую очередь из России», — объяснил эксперт.

По его словам, тот газ, на который рассчитывали европейские потребители достался покупателям из Азии, что привело к дефициту топлива и, как следствие, его удорожанию. Мищенко добавил, что не исключает новых рекордов.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что в последние дни упали не цены, а фьючерсы на газ.

«К физическому рынку они имеют касательство весьма опосредованное. Думаю, что угрозы провести расследование имели большее значение и поумерили пыл спекулянтов. А попытки объявить, что на рынок так повлияли заявления российского президента, я расцениваю как английский юмор», — заявил он.

Аналитик Райффайзенбанка Андрея Полищука назвал ситуацию, сложившуюся на газовом рынке Старого Света, паникой трейдеров, подчеркнув, что баланс спроса и предложения практически не изменился.

Ранее американский конгрессмен Маккол призвал к санкциям против России из-за резкого удорожания газа в Европе.