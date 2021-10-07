Нефть снова дорожает на фоне отказа США распечатывать стратегический резерв

Американские власти пока не намерены использовать для стабилизации внутренних цен на топливо товарные интервенции из стратегического резерва нефти или вводить ограничения на экспорт нефти. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал старший энергетический корреспондент Bloomberg Хавьер Блас.

«Министерство энергетики США теперь заявляет, что не рассматривает «в настоящее время» использование стратегических резервов нефти, а также не добивается запрета за нефтяной экспорт», — сообщил он.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Гранхольм заявила, что не исключает, что в стране будут задействованы запасы сырой нефти из национального стратегического нефтяного резерва, чтобы избежать резкого роста цен на бензин. Она также не исключила запрета на экспорт сырой нефти.

Президент США Джо Байден накануне обратился к Организации стран-экспортеров нефти и ее союзникам касательно увеличения добычи нефти в качестве ответной меры на рост цен на бензин. В ответ на это американские сенаторы направили американскому лидеру письмо, указывая на то, что администрация изначально придерживалась политики, которая ограничивала нефтегазовый сектор США и угрожала его развитию.

Также в документе говорилось, что США располагают достаточно высоким внутренним предложением и необходимыми резервами для увеличения добычи, что также могло бы привести к снижению стоимости бензина.