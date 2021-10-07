Курс доллара впервые с июня опустился ниже 72 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже снизился на 0,57% к закрытию предыдущей сессии, доллар торговался на уровне 71,98 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки.

«К 14:21 мск курс доллара ускорил падение и находился на уровне 71,95 руб. (-0,61%)», — говорится в сообщении.

Последний раз доллар торговался ниже 72 рублей 16 июня 2021 года.

По итогам сентября российский рубль стал единственной из мировых валют, сумевшей укрепиться по отношению к доллару США, сообщал стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов. По его данным, валюты развитых рынков подешевели к нему на 1-2%, а отдельные валюты развивающихся рынков – на 5% (бразильский реал, венгерский форинт, тайский бат) и даже 7% (турецкая лира). Эксперт связал это с повышением ключевой ставки и притоком средств иностранцев в облигации федерального займа.

Ранее аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева заявила, что в течение четвертого квартала года диапазон курса рубля может составить 71,5-74 рубля за доллар.