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«Жест доброй воли»: экономист рассказал о возможности нарастить поставки газа в Европу

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Alik Keplicz/AP

Россия готова удовлетворить потребности Европы в газе, поэтому после запуска «Северного потока — 2» будут все необходимые возможности, чтобы увеличить объемы поставок в европейские государства. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Россия в очередной раз протягивает руку помощи Европейскому союзу, оказывая жест доброй воли. После того как мы заполним наши газовые хранилища, есть возможность для поставок в Европу. Этот процесс может ускориться с запуском «Северного потока — 2», там эти объемы могут значительно увеличиться», — рассказал специалист.

По его словам, российская сторона выполняет все соглашения. И, так как европейские партнеры себя «плохо почувствовали», необходимо им помочь, раз есть такая возможность.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу кабмина увеличить предложение природного газа на бирже Санкт-Петербурга, чтобы снизить ажиотажный спрос, вызванный ростом цен на топливо в Европе.

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