Россия и Сербия ведут переговоры по новому газовому соглашению

Министр инноваций и технологического развития Республики Сербии Ненад Попович сообщил, что Сербия и Россия ведут переговоры по новому долгосрочному газовому контракту, передает ТАСС.

«Как раз продолжаются переговоры о новом долгосрочном контракте между «Газпромом» и «Сербиягазом», — заявил он по итогам подписания протокола 19-го пленарного заседания российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать стране помощь в условиях энергетического кризиса. Он отметил, что Сербия «не сможет выдержать» цены на энергоресурсы, которые сегодня представлены на бирже.

6 октября фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив отметку $1900 за тысячу кубометров.

В связи с резким ростом группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.

7 октября цены на газ снизились до $1000 за тысячу кубометров.