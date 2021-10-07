Эксперты рассказали, какие могут быть риски при покупке дешевых квартир в Москве

В Москве лишь 0,06 % вторичного жилья (27 объектов) выставили на продажу по цене до 3 млн рублей. Эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» рассказали, чем грозит покупка ультрадешевой жилплощади, сообщает «Лента.ру».

Как предупредили риелторы, основная часть предложений в указанной ценовой категории является нежилыми помещениями. При этом могут быть полноценные квартиры, расположенные в двухэтажных деревянных домах.

Самая большая жилая площадь при бюджете до 3 млн рублей — 33 кв. м. Речь о предложении в Новой Москве.

Самый компактный объект продают на юго-востоке Москвы, его площадь 9,7 кв. м.

«Покупая ультрадешевый объект, необходимо смотреть прежде всего на документы и на ситуацию», — подчеркнули эксперты.

Например, продавать дешево квартиру могут, если у собственника накопились большие долги. Еще может быть, что квартира недавно получена в наследство.

Минимальный бюджет на вторичном рынке недвижимости столицы представлен в виде переделанных из комнат студий. Тем не менее есть риск лишиться такого жилья после сделки, так как подобная перепланировка чаще всего не оформлена официально.

Ранее сообщалось, что средняя площадь квартир в Москве за 20 лет снизилась на четверть.