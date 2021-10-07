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Сечин попросил разрешить «Роснефти» экспорт газа на фоне ситуации в Евросоюзе

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предложил разрешить его компании реализовать пилотный проект. Он заключается в налаживании экспорта газа в Европу. Об этом пишет «Интерфакс».

Речь идет о поставках 10 млрд куб. м. Они, по мнению Сечина, помогут стабилизировать цены в Европе. Вопрос о поставках президент Владимир Путин уже поручал проработать правительству.

На совещании по вопросам развития энергетики Сечин отметил, что одним из предложений по стабилизации ситуации на европейском рынке газа могло бы стать «разрешение на реализацию пилотного проекта по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов «Роснефти»».

Заявление президента России Владимира Путина о готовности помочь в стабилизации мировых цен на энергоносители привело к снижению стоимости газа в Европе. Об этом написали западные СМИ.

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