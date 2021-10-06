Путин: Европа борется за углеродную нейтральность за счет России

Европа пытается бороться за углеродную нейтральность за счет России, но Москва будет выстраивать диалог на основе интересов всех сторон. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию энергетики, сообщает агентство «Прайм».

В ходе мероприятия председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук заявил, что «выработка на угле в Германии по итогам года составляет 27% от энергобаланса, а в России 13%», отмечая, что при этом «странно бороться за углеродную нейтральность».

«Вы задали правильный вопрос, как можно бороться за углеродную нейтральность, если энергобаланс в Европе, в данном случае в ФРГ, в части угольной генерации в два раза больше, чем в России. Оказывается, можно, и они это делают. И стараются делать, имею в виду европейцы в целом, за чужой счет. В данном случае, пытаются делать за наш счет, за счет РФ», — сказал Путин, выражая надежду, что будет выстроен «соответствующий диалог», в котором будут учтены интересы всех сторон на мировом энергетическом рынке.

В Европе в последние годы выросли квоты на эмиссии углекислого газа, которые покупают бизнес и промышленность. Так, цена одной метрической тонны выбросов в ЕС в этом году выросла почти в три раза и сегодня стоит около €60. Это — сегодняшняя цена энергоперехода, который начали осуществлять страны ЕС в рамках так называемой «Зеленой сделки» (The European Green Deal) — плана по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).