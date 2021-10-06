Названа причина, по которой Гейтс выбыл из тройки самых богатых людей планеты

Билл Гейтс потерял третье место в списке самых богатых людей из-за того, что развелся с Мелиндой Гейтс. Теперь миллиардер занимает четвертую строчку рейтинга Forbes, сообщает Independent.

Несмотря на то, что собственный капитал Гейтса, по сравнению с 2020 годом, вырос на $23 млрд и теперь составляет $134 млрд, его опередили Джефф Безос из Amazon, Илон Маск из Tesla и Марк Цукерберг из Facebook. Это связано с тем, что акции их компаний выросли, в то время как бумаги Microsoft теряли в цене из-за развода с Мелиндой Гейтс. Общий ущерб составил $5,7 млрд.

На 3 сентября 2021 года доля Гейтса в компании Microsoft оценивалась в $31 млрд. Остальные средства находились в его инвестиционной компании Cascade Investment и других активах.

Билл Гейтс впервые оказался в списке Forbes в 1986 году, когда его состояние было около $315 млн. Уже в 31 год он стал самым молодым миллиардером в мире, а в 1992 году занял первую строчку рейтинга самых богатых людей.

Ранее стало известно, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые за 30 лет не вошел в первую тройку самых богатых американцев по оценке журнала Forbes.