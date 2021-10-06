В России разработают новые критерии стандартного жилья

Кабмин поручил проработать критерии стандартного жилья с мебелью. Минстрою и Минпромторгу к 7 октября необходимо будет рассмотреть возможность внесения в стандарт обязательной чистовой отделки и меблировки. Соответствующее поручение дал вице-премьер России Виктория Абрамченко, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

В настоящее время в таких квартирах обязательно должны быть лапочки, сантехника и смесители, мойки с тумбой, плиты на кухне.

Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, генеральный директор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков рассказал в беседе с газетой, что следует включить в требования обязательную чистовую отделку (готовый ремонт с обоями), а также кухню, встроенные шкафы в прихожей и мебель в ванной.

«По сути, цель заключается в том, чтобы люди заезжали сразу в готовое для проживания жилье, а не брали еще потребительский кредит на длительный ремонт», — отметил он.

Как сообщает издание, в Минпромторге данную инициативу поддержали. В министерстве считают, что российская промышленность удастся справиться с этой задачей. Согласно данным за семь месяцев 2021 года, объем производства мебели в РФ увеличился на 36 % относительно аналогичного периода 2020-го. Оснащение квартир мебелью приведет к уменьшению их стоимости, полагают в ведомстве.

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России также заявили, что стоимость мебели для покупателей сократится на 40-50%, потому что застройщики будут закупать ее оптом.