Акции Facebook растут после массового сбоя в работе соцсети

Акции американской компании Facebook растут на Нью-Йоркской фондовой бирже после новостей о массовых сбоях в работе соцсети и ее сервисов Instagram и WhatsApp, передает ТАСС.

Отмечается, что стоимость акций компании выросла на $3,19 (0,98%) и составила $329,42. До этого из-за проблем в работе соцсети 4 октября ее акции упали на 4,89%.

Ранее сообщалось, что сбой в работе сервисов компании, а также в Instagram и WhatsApp не привел к раскрытию данных пользователей.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября — соцсети и мессенджер не работали около 6 часов.

Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Затем сбой случился у Gmail (почтовая служба от компании Google), Netflix и Zoom.

Основатель Facebook Марк Цукерберг позднее сообщил о восстановлении работы Facebook, Instagram и WhatsApp, а также извинился перед пользователями за масштабный сбой.