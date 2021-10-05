Читатели польского портала осудили ЕС за борьбу с российским газом

Пользователи польского портала Interia связали прогнозируемые проблемы с газом в Европе с конфликтами Евросоюза и России.

В комментариях к статье от 1 октября читатели выразили мнение, что европейские государства сами вводили санкции против России и препятствовали поставкам газа, а теперь говорят о недостаточных поставках.

Польские читатели указали, что сами избрали такую власть, которая устроила им энергетический кризис.

«Вину за всё, ясное дело, возложат на Россию и еще введут против нее дополнительные санкции», — написал в комментарии один из пользователей.

Другой комментатор отметил, что русофобам следовало бы брать пример с Венгрии, которая признала, что политикой и идеологией дома не отопишь, поэтому подписала с Москвой договор на 15 лет.

Цена на газ в Европе побила рекорд в ходе торгов 4 октября. Стоимость 1 тыс. куб. м газа впервые превысила $1200..

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла в ходе торгов $1200,36 за 1 тыс. куб. м, или €99,99 за Мвт/ч.

По заявлению председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, сильное отставание в закачке газа в хранилища Европы и растущий спрос на этот вид топлива привели к тому, что цены на него в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.

Цена угля в Европе выросла до таких значений, что побила 23-летний максимум. Подорожание произошло из-за того, что стоимость природного газа увеличилась, а на европейских рынках наблюдается дефицит угля.

Всего за одну неделю с 27 сентября по 1 октября тонна угля выросла в цене на 16,5%, достигнув $232,2 за тонну, тем самым побив рекорд 2008 года на 6%. Высокий спрос на уголь привел к тому, что европейские потребители стали конкурировать с азиатскими покупателями, которые тоже испытывают острую необходимость в твердом топливе. При этом поставщики не успевают наращивать объем поставок, из-за чего запасы угля в морских портах достигли 4 млн тонн. Это минимум за последние пять лет.