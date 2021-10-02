Эксперт Романенко назвал Украину «газовым наркоманом»

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил в опубликованной на портале «Гордон» статье, что решение Венгрии отказаться от транзита российского газа через Украину должно стать для Киева хорошим уроком.

Украинские власти раскритиковали Будапешт за новое соглашение с «Газпромом», что, по мнению Романенко, контрпродуктивно.

«Это похоже на реакцию наркомана, который привык к легкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки, с ним связанные. И какой вывод делает наркоман? Простой — соседи плохие, дайте дозу. Но дозы не будет», — написал он.

Специалист отметил, что впереди у Украины болезненный «этап ломки», в течение которого стране придется осознать, что ей ничего не должны, и посоветовал украинцам отказаться от «токсичных фантазий».

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на угрозу чешского дипломата объявить России газовую войну.

27 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и глава правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали новый контракт на поставку газа – сроком действия до конца 2036 года.