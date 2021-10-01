В Минздраве допустили исчезновение IQOS

В России системы для нагревания табака, такие, как IQOS, в будущем могут стать недоступными для потребителей, считает член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков. Такое мнение он высказал радиостанции «Говорит Москва», комментируя запрет на их продажу в США из-за разбирательства об интеллектуальных правах.

«Это спор в сфере интеллектуальной собственности, решение направлено на защиту патента, который, как утверждается, принадлежит другой компании. Если подобные иски будут подаваться в других странах, где на рынке представлены системы нагревания компании Philip Morris, в том числе и в России, вероятно, могут быть такие же решения, если действительно есть нарушения патента», — сказал Зыков.

По его словам, в данном случае идет борьба между компаниями. Но главное то, что потребление нагреваемого табака вредно для здоровья, кем бы такие системы не производились, сказал Виктор Зыков.

«Никакой разницы делать не нужно между табачными изделиями, которые находятся на рынке давно и теми, которые на рынок только что вышли. С точки зрения общественного здоровья необходимо противодействовать новым формам потребления табака в целом», — считает он.

Ранее Комиссия по международной торговле США (ITC) запретила компаниям Philip Morris и Altria продавать устройства для нагрева табака IQOS. Она посчитала, что здесь есть нарушение патента Reynolds American — дочерней структуры British American Tobacco. Она производит системы для нагревания табака Glo, а также вейпы Vype и Vuse. Теперь дело пойдет на административное рассмотрение, которое займет около двух месяцев. Окончательно решение вступит в силу после того, как документ подпишет президент США Джо Байден.