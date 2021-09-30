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IQOS запретили к продаже в США

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Фото: архив ФМИ

Комиссия по международной торговле США (ITC) запретила компаниям Altria и Philip Morris продавать на территории Штатов устройства для нагрева табака IQOS. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что в январе 2021 года конкурирующая компания RJ Reynolds Tobacco подала против Altria и Philip Morris иск, в котором обвинила компании в нарушении патента на использование технологий нагревания табака, предназначенной для устройств Glo, Vype и Vuse.

«Нарушение нашей интеллектуальной собственности подрывает нашу способность инвестировать и внедрять инновации и тем самым уменьшать воздействие нашего бизнеса на здоровье», — заявили в Reynolds.

Рассмотрение дела переходит в административный характер. Ожидается, что оно продлится два месяца, а окончательное решение по нему должно быть подписано президентом США Джоном Байденом, прежде чем оно вступит в силу, отмечается в публикации.

В Philip Morris заявили, что планируют обжаловать это решение.

Издание утверждает, что IQOS является единственным вдыхаемым табачным продуктом в США, одобренным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Штатов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести меры по ограничению распространения электронных сигарет, включая маркировку о вреде таких продуктов для здоровья.

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