Путин не исключил появление новых мер поддержки семей с детьми

В России могут появиться дополнительные меры поддержки семей, в которых есть несовершеннолетние дети. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, ситуация в мировой экономике остается неустойчивой, поэтому за динамикой макроэкономических показателей власти будут следить с особым вниманием.

«Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и, конечно, в ходе его исполнения, чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности — запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что в перечень таких мер поддержки могут войти дополнительные единовременные выплаты семьям, в которых есть дети школьного возраста.

В августе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получили 99,5% российских школьников. Всего помощь от государства должны получить 20,4 млн детей.