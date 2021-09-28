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Маск снова обогнал Безоса в списке Forbes

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Hannibal Hanschke/Reuters

Миллиардер Илон Маск, владеющий долями в компаниях Space X и Tesla, снова занял первое место в рейтинге богатейших людей мира, обогнав своего главного конкурента — основателя Amazon Джеффа Безоса. Это следует из данных счетчика Forbes Real-Time.

На момент закрытия биржевых торгов 27 сентября состояние Маска оценивается в $203,4 млрд, за сутки оно выросло на $3,8 млрд. Таким образом основатель Space X стал третьим человеком в мире, чье состояние превысило $200 млрд. Первым в августе прошло года стал Джефф Безос, а вторым — президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно в июне 2021 года.

Вторую строчку в рейтинге на сегодняшний день занимает Безос, его состояние оценивается в $197,7 млрд, а третье — Арно с состоянием в $175,7 млрд. На четвертом месте оказался основатель Microsoft Билл Гейтс ($131 млрд), а на пятом — основатель Facebook Марк Цукерберг ($126,4 млрд).

Маск и Безос уже давно соревнуются за первую строчку в рейтинге Forbes. В феврале 2021 года Маск вышел на первое место с состоянием в $199,9 млрд. Однако спустя три дня он потерял $15,2 млрд и опустился на третье место. Вместо него лидером рейтинга стал Безос.

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