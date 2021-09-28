В этом году Норвегия добыла рекордное число китов – 575 особей

В этом году Норвегия добыла более 575 китов. Об этом пишет La Libre. Это наибольшее число убитых морских млекопитающих с 2016 года.

Норвегия в 2021 году по добыче китов намного опередила Японию и Исландию. Эти данные подтверждает организация по защите китов Whale and Dolphin Conservation (WDC).

При этом спрос на китовое мясо снижается.

Специалист по защите китов в WDC Астрид Фукс указала, что коммерческий промысел китов «абсолютно непростителен», учитывая их важную роль в Мировом океане.

«Убийство такого количества китов на самом деле является экоцидом — преступлением против природы», — заключила эколог.

В России в настоящее время аборигенный промысел китов разрешен только для коренного населения Чукотки, другой промысел — под запретом

Ранее в России осудили бойню дельфинов на Фарерских островах. Россияне призвали отказаться от датских товаров из-за убийства 1500 дельфинов.