Туроператоры заявили об интересе иностранцев к «вакцинным» турам в Россию

Российские туроператоры сообщили, что иностранцы продолжают интересоваться турами, в рамках которых они могут сделать прививку у нас в стране. Об этом рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Год назад интерес к нашей вакцине [«Спутник V»] был достаточно большой, и заявок туроператоры получали много. По различным оценкам — от 100 тысяч до 120 тысяч. Сегодня спрос меньше, но свои 25-30 тысяч заявок туроператоры имеют в онлайн-режиме», — заявил Осауленко сообщил во время пресс-конференции (цитата по РИА «Новости»).

Он добавил, что сейчас активно формируется комитет при ассоциации «Турпомощь» вместе с Минздравом, Ростуризмом и МИД. Это должно помочь решить все организационно-технические вопросы, чтобы иностранцы могли посмотреть Россию, а не только привиться.

Президент России Владимир Путин в июне во время ПМЭФ поручил правительству проработать вопрос об организации «вакцинного» туризма: платных прививок от COVID-19 для иностранцев. Глава Ростуризма Зарина Догузова говорила в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) в начале сентября, что ведомство рассчитывает запустить такие проекты до конца года. Академик РАН Вадим Покровский, однако, ранее предупредил, что это может привести к завозу новых штаммов коронавируса и очередному всплеску заболеваемости.

Плюсы и минусы «вакцинного» туризма – в материале «Газеты.Ru».