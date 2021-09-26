Еврокомиссар Бретон объяснил рост цен на электричество

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал в эфире французской радиостанции RTL причины подорожания электроэнергии.

По его словам, энергетический кризис вызван ростом цены российского газа и переходом на экологически чистые источники энергии.

«У нас есть много возобновляемых источников электроэнергии, вот только я узнал, что последние шесть недель в Европе не было ветра. Было произведено гораздо меньше электроэнергии, чем ожидалось», — сказал Бретон.

Он отметил, что второй причиной увеличения стоимости электроэнергии стала «чрезмерная зависимость некоторых стран, в частности Германии, от российского газа».

Кризис продлится всю зиму, предположил еврокомиссар.

Ранее стало известно, что запасы газа в Европе опустились до десятилетнего минимума.