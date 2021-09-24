Жители Британии начали паническую скупку бензина

Паническая скупка бензина началась в Великобритании. Это произошло после того, как некоторые заправки закрылись или ограничили продажу из-за нехватки водителей бензовозов после Brexit.

Так, в пятницу на автозаправочных станциях Британии выстроились длинные очереди, о чем свидетельствуют опубликованные в сети фото и видео жителей страны.

Как сообщает издание The Times, правительство Соединенного Королевства думает о том, чтобы привлечь военных в качестве водителей бензовозов. Министр транспорта Британии Грант Шэппс заверил, что сделает все возможное, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки.

Накануне нефтяная компания BP предупредила британские власти, что может начать сокращать поставки бензина и солярки на 1,2 тысячи своих АЗС в связи с нехваткой водителей бензовозов.

Согласно данным СМИ, как минимум на 50 из 1200 станциях нефтяного гиганта наблюдается дефицит топлива, а несколько из них временно закрыты.

23 сентября стало известно, что биржевая цена бензина марки «Премиум-95» по территориальному европейскому индексу снова обновила исторический максимум.