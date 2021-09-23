Сбер профинансирует строительство двух солнечных электростанций в Башкирии

Сбер профинансирует строительство двух солнечных электростанций (Агидельские СЭС) мощностью 9,98 МВт в Республике Башкортостан.

ООО «Курай Солар» (входит в группу «Солар Системс») предоставлен первый транш в размере 300 млн рублей, а общая сумма финансирования проекта составит около 900 млн рублей.

Электростанции планируется сдать в эксплуатацию в июне 2022 года.

«Наше многолетнее сотрудничество с «Солар Системс» исключительно важно для развития «зеленой» генерации в стране. В начале года мы подписали с партнером меморандум о расширении партнерства в сфере возобновляемых источников энергии и сейчас предоставили первый объем финансирования в размере 300 млн рублей для строительства солнечных электростанций в Башкортостане. Объекты возобновляемой электроэнергетики помогают декарбонизировать отечественную экономику, и мы системно финансируем их строительство в различных регионах страны в рамках нашей ESG-стратегии. Уверен, что вместе мы сможем минимизировать воздействие человека на природу, обеспечив страну «зеленой» энергией, которая не требует сжигания ископаемого топлива», — сказал старший вице-президент СберБанка Владимир Ситнов.

Ранее Сбер уже профинансировал крупные оптовые электростанции «Солар Системс» в Астраханской, Волгоградской, Самарской областях, Ставропольском крае и Республике Башкортостан.