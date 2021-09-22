Парламент ДНР ратифицировал договор о единой таможенной зоне с ЛНР

Народный Совет самопровозглашенной Донецкой Народной Республики ратифицировал договор о единой таможенной территории с самопровозглашенной Луганской Народной Республикой, сообщает РИА «Новости».

«Выносится на голосование законопроект о ратификации договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории, развитии экономической интеграции <...> Решение принято единогласно», — заявил на заседании председатель парламента Владимир Бидёвка.

Народный Совет ЛНР также ратифицировал этот договор.

Ранее ЛНР и ДНР подписали договор о создании единой таможенной зоны.

6 сентября главы самопровозглашенных республик Донбасса объявили о завершении работ по синхронизации законодательства двух республик для создания единого экономического и таможенного пространства. Позднее сообщалось о решении убрать таможенные посты на общей границе двух республик.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. На территории Донецкой и Луганской областей ведутся боевые действия между киевскими силовиками и военизированными формированиями ополченцев, представляющих Донецкую и Луганскую народные республики.