Производители макарон предупредили о возможном росте цен на продукцию

Производители макаронных изделий в России указали на дефицит твердых сортов пшеницы и резкий рост цен на сырье и материалы, что может привести к подорожанию макаронных изделий. Об этом сообщили участники «круглого стола» по ситуации на рынке, передает «Интерфакс».

Как отметил владелец холдинга «Алтан», управляющего «Поспелихинской макаронной фабрикой» в Алтайском крае, Валерий Покорняк, цена на пшеницу твердых сортов в течение восьми месяцев держалась на уровне 28 тыс. рублей за тонну, а за последние полторы-две недели вышла на уровень 32-38 тыс. рублей.

В свою очередь генеральный директор ОАО «Экстра М» Лоренцо Трашинелли подчеркнул, что из-за резкого роста цен производители макарон беспокоятся, что старых запасов им хватит до конца года, однако потом придется закупать пшеницу нового урожая, цены на которую могут оказаться «очень высокими».

Дополнительной проблемой для макаронного бизнеса стал рост затрат на комплектующие. Так, коммерческий директор отдела продаж ЗАО «Байсад» Лариса Левина заявила, что рынок материалов с октября прошлого года повысился на 100-150%, а местами и на 200%. По ее словам, в ближайшее время цена «не снизится ни на что — ни на зерно, ни на упаковку, ни на транспорт».

Производители решили обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, обращение будет направлено до 25 сентября.

Ранее в Минсельхозе заявили, что рост цен на продукты в России в текущем году останется в рамках инфляции. Советник министра сельского хозяйства Юрий Косован, принятые правительством меры поддержки и регулирования позволили начать новый сельхозгод без резких колебаний.