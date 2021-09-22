Производитель чипсов Lay's предупредил о проблемах с поставками

Компания PepsiCo, которая является крупнейшим производителем чипсов Lay's в России, предупредила об ожидаемых перебоях с поставками. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на официальное письмо компании.

По информации издания, проблемы с поставками чипсов в сентябре и октябре могут начаться из-за дефицита на рынке картофеля. Это связано с тем, что очень жаркое лето и долгие дожди с начала осени не позволяют вовремя провести уборку картофеля на полях.

«Ситуация нормализуется, когда мы начнем использовать сырье, хранящееся на наших складах», — заявил представитель компании.

Производитель также подчеркнул, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции потребление чипсов и других снеков значительно выросло. Эта тенденция сохраняется.

Ранее в России возникли проблемы с поставкой зарубежных игристых вин. Это произошло после того, как президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, который был произведен в России. Тогда Межпрофессиональный комитет вин Шампани посоветовал компаниям приостановить экспорт шампанского в Россию, однако позднее отменил эту рекомендацию.