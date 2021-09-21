Мишустин: расходы бюджета на выполнение обязательств перед гражданами будут увеличены

Российские власти не намерены сокращать объемы бюджетных средств, которые пойдут на выполнение обязательств перед гражданами. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

Глава правительства также подчеркнул, что социальные расходы, напротив, будут увеличены.

«Мы сегодня обсудим проект федерального бюджета на следующие три года. Он определяет дальнейшее развитие нашей страны. Это большая и сложная работа. И в его основе одна простая идея — рост благополучия людей, ведь главное — это забота о наших гражданах», — заявил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что за время пандемии коронавирусной инфекции на помощь гражданам было направлено порядка 3 трлн рублей из федерального бюджета. Эти деньги пошли на сохранение рабочих мест и доходов граждан, а также поддержку предпринимателей и помощь регионам.