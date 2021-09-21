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Тимошенко: у работающих украинцев «отбираются последние права»

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Законодательные инициативы, вынесенные на рассмотрение Верховной рады, грозят нарушением трудовых прав украинских граждан, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в парламенте. Ее слова передает «Интерфакс».

Тимошенко подчеркнула, что партия изучила «унизительную лоббистскую повестку дня», с которой «начинается разрушение Трудового кодекса», у работающих людей «отбираются последние права» и происходит «много других коррупционных вещей».

По ее словам, власть толкает граждан к банкротству, районные и городские газовые службы не способны обслуживать потребности потребителей по газу, а инфляция в стране достигла такого уровня, что 50% дохода украинцев уходит на еду.

«В бюджете на следующий год эпоха бедности продолжается в полном объеме», — отметила Тимошенко.

Она призвала парламент прекратить «дерибан бюджета, сужение прав, закрытие социальной политики» и вернуться к «реальной жизни и людям».

Ранее Тимошенко заявила о начале расправы над Украиной.

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