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В Швейцарии предварительно подсчитали стоимость встречи Путина и Байдена

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Peter Klaunzer/Swiss Federal Office of Foreign Affairs via AP

Глава пресс-службы руководства Женевы Эммануэль Куэно рассказал, что правительство региона завершает подсчет стоимости встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая может превысить $10 млн. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Окончательный расчет затрат кантона на проведение саммита Россия-США завершается и очень скоро будет отправлен Федеральным властям, с которыми кантон Женева тесно сотрудничает по этому вопросу», — заявил Куэно.

В публикации отмечается, что на безопасность во время встречи Байдена и Путина было потрачено 5,176 млн. франков. Более 222 тыс. франков ушло на протокольные службы, 518 тыс. – компенсация работы организаций во время саммита.

Часть трат возьмет на себя Федеральный департамент по иностранным делам Швейцарии. Они выплатят три млн. франков за перевозку и кейтеринг для журналистов, присутствующих на встрече президентов.

Куэно подчеркнул, что все затраты на саммит будут подсчитаны и отправлены Федеральным властям в конце сентября.

Встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня 2021 года.

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