Армения хочет добиться от «Газпрома» сохранения льготной цены на газ

Ереван надеется, что цена на российский природный газ для Армении не будет повышаться, заявил премьер-министр Мгер Григорян. По его словам, переговоры с «Газпромом» сейчас носят «перманентный характер».

«Пытаемся говорить, как минимум, о сохранении существующей цены, а не повышении», — сообщил Григорян, выступая в парламенте Армении (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Армения попросила «Газпром» начать переговоры о снижении цен на газ. Сейчас она составляет для нее $165 за 1 тыс. кубометров. При этом «Газпром» — единственный поставщик природного газа в Армению, который продают потребителям. Оператор газотранспортной сети страны — ЗАО «Газпром Армения» (100-процентная дочка «Газпрома»).

До этого Армения уже просила изменить формулу образования цены на газ на границе: перейти от действующей фиксированной цены к рыночным механизмам. Многие годы тариф для Армении устанавливается двусторонним договором между странами.

Как Армения пыталась сбить цены на газ – в материале «Газеты.Ru».