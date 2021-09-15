ЦБ нашел способ уберечь россиян от эмоциональных покупок криптовалюты

Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что ЦБ начнет работать с кредитными организациями, чтобы те тормозили платежи в адрес криптобирж. Это сделано для того, чтобы уберечь россиян от эмоциональных покупок криптовалюты. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, во всем мире идут большие дебаты вокруг криптовалют, некоторые страны легализуют их, а другие запрещают.

«Есть большая вероятность, что как высокотехнологичная финансовая пирамида это все может развалиться в ноль. Почему это развалится, когда это развалится? Могут быть сотни причин, почему, могут быть десятки и сотни ответов, почему это не произойдет. С нашей точки зрения, это большое минное поле», — сказал Швецов.

Он добавил, что покупка криптовалют — высоко рискованная история, так как она никак не защищается регулятором, а само хранение криптовалют сопряжено с целым рядом рисков.

В начале июля ЦБ объявил о начале исследовательской работы по оценке системных рисков вложений в криптовалюту для физических и юридических лиц.