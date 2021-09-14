Власти Украины рассказали, что будет с ценами на газ для населения

Цены на газ для населения Украины, несмотря на их повышение в Европе, не будут расти до 1 мая 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что цена на газ зафиксирована годовым контрактом «Нафтогаза» на уровне 7,96 гривны (около 30 центов) за кубометр. Он действует до мая следующего года, а потом будет пересматриваться.

«Мы как правительство и «Нафтогаз» как государственная компания выступаем гарантами того, что для бытовых потребителей цена на газ не изменится и будет оставаться на уровне годового контракта», — сказал Шмыгаль (цитата по «Прайму»).

Ранее на Украине был отменен льготный тариф для населения на первые 100 киловатт электроэнергии. На этом фоне в некоторых регионах начались протестные акции с требованием понизить тарифы. Кабмин Украины ввел госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр ($0,26) на время карантина. Это должно было позволить снизить цены для потребителей в ряде регионов в среднем на 30%.

Цена на газ в Европе в последний месяц бьет рекорды. В ходе торгов 14 сентября она превысила отметку в $800 за тыс. кубометров. Основные причины, по словам экспертов, – это погодный фактор, сокращение поставок СПГ и недостаток газа в хранилищах на фоне предстоящего отопительного сезона.