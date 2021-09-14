В «Газпроме» попросили увеличить субсидии на газомоторное топливо

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой увеличить субсидии для переоборудования автомобилей на газобаллонное оборудование, сообщает газета «Коммерсантъ».

«Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков предлагает увеличить субсидии на переоборудование автомобилей на газобаллонное оборудование (ГБО) и их производство», — говорится в письме на имя главы государства.

В документе отмечается, что Путин и Минэнерго уже одобрили предложение, а в «Газпроме» подчеркнули, что благодаря реализации предложений удастся сократить транспортную составляющую в себестоимости товаров и услуг.

Как сообщает издание, по мнению Зубкова, затраты на переоборудование необходимо увеличить до 1,4 млрд рублей в год. Помимо этого, он также предлагает снова установить единую сумму на субсидии для производства машин на компримированном газе (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ).

Ранее союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) предложил облегчить процедуру регистрации машин, которые переведены на газобаллонное оборудование.