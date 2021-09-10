Цена на газ в Европе подскочила до $710

Цена на газ в Европе превысила в ходе торгов $710 за 1 тыс. куб. м., сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

«Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в пятницу на пике достигла $710,07 за 1 тыс. куб. м, или 58 евро за МВт.ч.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала дня общий рост стоимости составил 2,5%.

Президент России Владимир Путин объяснил рост цен на газ в Европе следствием решений предыдущего состава Еврокомиссии. По его словам, в России также рыночное ценообразование, но эта цена привязана к цене на нефть, и ее регулирует рынок, но колебания идут «мягче». Он добавил, что те, кто в Европе соглашается заключить контракты на поставки газа с Россией «смогут только руки потирать и ликовать», ведь Газпром продает ископаемое топливо в Германию по цене в $220 за тысячу кубов.

Цены на газ в Европе растут с начала года, увеличившись примерно в четыре раза. В июне сентябрьский фьючерс на газовом хабе TTF стоил порядка $316. Главная причина столь существенного подорожания — низкие запасы газа в европейских газохранилищах, практически исчерпанные в связи с холодной зимой и жарким летом.