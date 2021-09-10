Набиуллина сочла преждевременным обсуждение единой валюты РФ и Белоруссии

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что говорить о единой валюте России и Белоруссии пока преждевременно, передает «РИА Новости».

Она также напомнила, что об этом ранее говорил и президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, в этом направлении уже сделаны первые шаги, Центральный банк России и Банк Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что вопрос заключается не в том, что он или Путин тормозят процессы, связанные с единой валютой. Он отметил, что Центральный банк России и белорусский Национальный банк пришли к соглашению, что «страны не готовы к этому».

Накануне Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, по итогам которых было объявлено о согласовании 28 союзных программ.

Также российский лидер заявил, что между двумя государствами планируется создание единого платежного пространства.