В Fitch объяснили, почему ЕС скоро снимет ограничения для «Северного потока — 2»

Cтарший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что «Северный поток — 2» может быть запущен в работу до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока проект не может работать на полную мощность из-за ограничений, связанных с европейской газовой директивой», — сказал эксперт, не исключив, что ее действие может быть отменено.

По его словам, если директиву отменить, то это может «сподвигнуть «Газпром к максимизации закачки газа в газохранилища».

Кроме того, эксперт Fitch указывает на дефицит газа в ЕС и сверхвысокие цены на природный газ. «Это в теории позволило бы трубопроводу заработать на полную мощность уже к концу года», — сказал Маринченко.

Он также считает, что процедура сертификации российского трубопровода в соответствии с законодательством Евросоюза, вероятно, не займет много времени. «Это вопрос недель, вряд ли месяцев», — заключает эксперт.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что В Германии пока не получили необходимых документов по сертификации по обеим ниткам «Северного потока — 2″.