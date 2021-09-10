Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мишустин: совет министров Союзного государства одобрил 28 отраслевых программ 13:40
Худрук «Современника» предложил актерам выполнять административную работу 13:37
Зеленский отказался баллотироваться на второй срок 13:36
Футболисты избили арбитра во время матча в Иркутске 13:34
ЦБ разъяснил, как вычислить карточных мошенников 13:30
В Минздраве опровергли стереотип о пьянстве в России 13:28
Суд вынес приговор участнице Pussy Riot Алехиной по санитарному делу 13:27
Создан электрический зубной имплант, защищающий от кариеса 13:26
Поэт Игорь Шкляревский умер от последствий COVID-19 13:25
В Кремле считают, что никто не выиграл от победы талибов* из-за угрозы терроризма 13:22

Германия заявила об отсутствии документов по «Северному потоку — 2» для приема газа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

В Германии пока не получили необходимых документов по обеим ниткам «Северного потока — 2″, которые необходимы для выдачи разрешения на прием российского газа. Об этом РИА Новости рассказал представитель Горнодобывающего управления Штральзунд.

«Названные вами документы по обеим ниткам пока не предоставлены. Разрешение на прием газа (т. е. точка подключения) может быть выдано только после предоставления документов», — указал представитель ведомства.

Российский проект газопровод «Северный поток — 2″ был завершен утром 10 сентября, сообщил «Газпром» в своем официальном Telegram-канале.

«Северный поток — 2″ представляет собой две нитки газопровода, проведенные по дну Балтийского моря, предполагаемой общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до ФРГ. Против проекта активно выступают США, Украина и ряд европейских стран. Дания также долго не давала разрешение на строительство.

В связи с новостью о достройке акции «Газпрома» бьют рекорды. Ценные бумаги российской компании на биржевых торгах утром 10 сентября взлетели до 329,9 рубля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Северный поток — 2» достроили. В Европе винят Берлин, Киев обещает бороться
«Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока — 2»
Месси побил исторический рекорд Пеле и расплакался
Месси превзошел рекорд Пеле по голам за южноамериканскую сборную
Оргазм и котики: за что дали Шнобеля в 2021 году
Кто стал лауреатом 31-й Шнобелевской премии
Поклонская назвала безумством заявления о возможности войны между Россией и Украиной
Зеленский признался в потери человечности и чувства реальности
Талибы* отказались дружить с неугодными Китаю террористами
Metallica выпустила альбом из 53 каверов
Новости и материалы
Мишустин: совет министров Союзного государства одобрил 28 отраслевых программ
Худрук «Современника» предложил актерам выполнять административную работу
Зеленский отказался баллотироваться на второй срок
Футболисты избили арбитра во время матча в Иркутске
ЦБ разъяснил, как вычислить карточных мошенников
В Минздраве опровергли стереотип о пьянстве в России
Суд вынес приговор участнице Pussy Riot Алехиной по санитарному делу
Создан электрический зубной имплант, защищающий от кариеса
Поэт Игорь Шкляревский умер от последствий COVID-19
В Кремле считают, что никто не выиграл от победы талибов* из-за угрозы терроризма
Астрономы нашли в Солнечной системе сотни неизвестных объектов
СК начал проверку после избиения мальчика в детском саду в Краснодаре
Из Москвы в Петербург вылетел Ил-76 с телом Зиничева
В Госдуме призвали украинцев оставить в покое легкоатлетку Магучих
Николас Кейдж впервые получил роль в вестерне
Песков заявил об отсутствии инициатив о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград
Глейхенгауз рассказал о новых программах Косторной и Щербаковой
Мадонна и Бритни Спирс выложили откровенные фотографии с интервалом в один час
Все новости
«Все девять пуль — в меня, две дыры осталось»
Сын Владимира Конкина заявил, что отец стрелял в него девять раз
«Люди падали как дождь»: как произошла крупнейшая авиакатастрофа Югославии
45 лет столкновению двух самолетов над Загребом
«Это будет самой большой ошибкой России»
Зеленский допустил вероятность войны России и Украины
Первый взгляд на новый God of War: главное из показа PlayStation
Sony впервые показала кадры из God of War: Ragnarok
«Господин Муса не имеет права на «Бураны»
Власти Казахстана намерены отсудить у частной компании корабль «Буран»
В Кремле рассказали о попытках вмешательства в российские выборы
Песков: риски вмешательства в выборы в Госдуму извне действительно есть
Путин, Мишустин, Лавров. Кто пришел на церемонию прощания с Зиничевым
«Оживление мертвых»: что предлагают в российских криокомпаниях
Биолог оценил эффективность крионирования тела после смерти
Согласовали все программы: о чем договорились Путин и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии согласовали 28 союзных программ
«Пусть Певцов попробует себя в стендапе»
Деятели культуры ответили Певцову на предложение о цензуре в искусстве
«Потепление в выходные нельзя назвать бабьим летом»
Синоптик рассказал об обвале полярного холода в Москве на следующей неделе
Актер и автомобильный фанат: эксклюзивный гараж Жан-Поля Бельмондо
Наследникам Жан-Поля Бельмондо достанутся коллекционные автомобили
«Найдет для возрождения место, где нет порядка»
Эксперты оценили возможность воссоздания «Аль-Каиды*» в Афганистане
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях