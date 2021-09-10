Германия заявила об отсутствии документов по «Северному потоку — 2» для приема газа

В Германии пока не получили необходимых документов по обеим ниткам «Северного потока — 2″, которые необходимы для выдачи разрешения на прием российского газа. Об этом РИА Новости рассказал представитель Горнодобывающего управления Штральзунд.

«Названные вами документы по обеим ниткам пока не предоставлены. Разрешение на прием газа (т. е. точка подключения) может быть выдано только после предоставления документов», — указал представитель ведомства.

Российский проект газопровод «Северный поток — 2″ был завершен утром 10 сентября, сообщил «Газпром» в своем официальном Telegram-канале.

«Северный поток — 2″ представляет собой две нитки газопровода, проведенные по дну Балтийского моря, предполагаемой общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до ФРГ. Против проекта активно выступают США, Украина и ряд европейских стран. Дания также долго не давала разрешение на строительство.

В связи с новостью о достройке акции «Газпрома» бьют рекорды. Ценные бумаги российской компании на биржевых торгах утром 10 сентября взлетели до 329,9 рубля.