Путин заявил о формировании единого платежного пространства с Белоруссией

Президент России Владимир Путин заявил, что между РФ и Белоруссией планируется создание единого платежного пространства.

«Определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики. Осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платежных систем и создание общего платежного пространства в рамках Союзного государства», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которую ведет телеканал «Россия 24».

Также глава государства сообщил, что Москва и Минск договорились о единой макроэкономической политике и гармонизации договора купли-продажи.

Ранее Путин заявил, что Москва и Минск согласовали все 28 союзных программ, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики.

По его словам, программы должны быть одобрены на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится 10 сентября в Минске. После этого программы будут вынесены на утверждение высшего государственного совета Союзного государства.

9 сентября в Москве прошли переговоры российского и белорусского президентов. В ходе встречи стороны обсуждали союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику. Переговоры продолжались почти 3,5 часа.