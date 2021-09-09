Путин и Лукашенко договорились об объединении рынка газа России и Белоруссии

В Кремле завершились переговоры президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко. Трансляцию пресс-конференции глав государств ведет телеканал «Россия 24».

В ходе своего выступления президент Путин объявил о том, что стороны договорились объединить рынки газа России и Белоруссии. Соответствующий документ планируется подписать 1 декабря 2023 года.

«Москва и Минск предусмотрели создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, а также договор о едином рынке электроэнергии», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер объявил, что Москва в предстоящем году сохранит для Минска цену на газ на уровне 2021 года.

Глава Белоруссии вылетел в Москву утром 9 сентября. Последний раз личная встреча президентов проходила 13 июля в Санкт-Петербурге.