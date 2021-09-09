В Польше рассказали, почему РФ не перестанет осуществлять транзит газа через Украину

Председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский рассказал, что «Газпром» не сможет отказаться от транзита из-за требований к «Северному потоку — 2» со стороны ЕС. Об этом передает издание «Укринформ».

Он добавил, что если магистраль будут использовать по европейским регуляциям, эксплуатировать ее в полную силу не получится.

«Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта Nord Stream 2», — добавил Маевский.

По его словам, залежи газа на Украине сейчас оценивают как крупнейшие в Европе. Речь об 1 млрд куб. м газа.

«У нас есть соглашение на использование украинских газохранилищ, мы также имеем концессию на добычу газа на западе Украины, вблизи границы с Польшей», — обратил внимание председатель правления польской нефтегазовой компании.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее эксперт разъяснил, как обойти антимонопольное требование ЕС к «Северному потоку — 2».