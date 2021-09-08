Institutional Investor подтвердило лидирующие позиции аналитики Сбера на российском рынке акций

Сбер признали лучшим брокером России по версии издания Institutional Investor. Также аналитическая команда Сбера заняла первые места по финансовому сектору и в стратегии на рынке акций в России.

Аналитик SberCIB Investment Research Андрей Кузнецов занял первое место в индивидуальной категории по стратегии на рынке российских акций.

Аналитики SberCIB Investment Research заняли вторые места в индивидуальных категориях: Эндрю Кили — в аналитике по финансовому сектору, Михаил Красноперов — в аналитике по потребительский сектору и Федор Корначев — в аналитике компаний малой капитализации.

Аналитики SberCIB Investment Research также заняли третье место в командной категории «Макроэкономика», а главный экономист Антон Струченевский занял второе место в индивидуальной категории.

Также аналитики Сбера Андрей Кузнецов и Коул Эйксон заняли первое и третье места соответственно в категории «Стратегия на рынке акций».

В итоге SberCIB Investment Research третий год подряд занимает лидирующие позиции по версии Institutional Investor.

Исследование Institutional Investor — один из наиболее авторитетных рейтингов участников финансового рынка в мире. Уже более 35 лет Institutional Investor отмечает лучших экспертов и передовые компании в индустрии.

SberCIB Investment Research является крупнейшей аналитической командой, которая освещает российский фондовый рынок. Аналитики Сбера представляют наиболее полную информацию о ситуации и динамике во всех значимых для рынка отраслях.