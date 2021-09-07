ВВП еврозоны вырос на 14,3% в годовом выражении

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2021 года восстанавливается. Она выросла на 2,2% относительно предыдущего квартала, свидетельствует данные Евростата. В годовом выражении восстановление идет еще убедительнее — рост на 14,3%.

При этом в первом квартале текущего года ВВП еврозоны снизился на 0,3% относительно предыдущего периода. В годовом выражении тоже было снижение — на 1,2%.

Самый высокий рост по сравнению с предыдущим кварталом был в Ирландии (6,3%), Португалии (4,9%), Латвии (4,4%) и Эстонии (4,3%).

А в минус ушла экономика Мальты (-0,5%) и Хорватии (-0,2%).

Кроме того, были обнародованы также данные по крупнейшей экономике ЕС – немецкой. В частности, объем промышленного производства в Германии в июле вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда его снижение составляло 1%, сообщило Федеральное статистического управления страны (Destatis). В годовом выражении промпроизводство в июле увеличилось на 5,7%.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что экономическая жизнь в стране восстанавливается, входит в привычное деловое русло. По оценке президента, Россия успешно проходит пандемию и лучше многих развитых стран. По словам главы государства, Россия практически восстановила докризисный уровень экономики.