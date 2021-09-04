Особый налоговый режим на Курилах планируется запустить до конца этого года

Налоговый режим на Курильских островах, предполагающий набор стимулов и льгот для бизнеса, будет запущен уже в текущем году. Такое заявление сделал министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, передает РБК.

«Первые очевидные кандидаты на новые проекты — это рыбная отрасль, для переработки рыбы», — сказал он.

По словам Чекункова, речь идет о минтае, сайре, крабе, производстве филе и консервов.

«Возможно, даже более технологичные проекты — производство омега-3, фармсубстанций, переработка печени краба», — продолжил министр.

Он отметил, что вторым вариантом является туризм.

В отношении условий для иностранных компаний Чекунков сказал, что «должен быть хороший симбиоз» с российскими инвесторами. Он отметил необходимость «кооперироваться и приглашать партнеров». По словам чиновника, власти также не намерены регулировать национальный состав работников при реализации инвестпроектов, поскольку у разных людей имеются разные компетенции.

3 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса, в том числе освобождение от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов сроком на 10 лет.

Ранее полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев рассказал о свободной налоговой зоне на Курилах.