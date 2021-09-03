Россияне готовы отдыхать в Египте даже под конвоем

Поиск билетов из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду увеличился в 1,5 раза по каждому направлению за прошедшую неделю, сообщает сервис по поиску билетов Aviasales. На этой неделе две авиакомпании — «Аэрофлот» и S7 запустили рейсы на курорты Египта. Страна стала полностью открытой для туристов из России. В среднем билет в одну сторону в Шарм-эль-Шейх без пересадок в октябре можно взять от 16 тыс., а в Хургаду — от 15 тыс.

При этом россияне готовы отдыхать в Египте даже под полицейским конвоем. Как сообщила «Газете.Ru» Татьяна С., вернувшаяся после отдыха из Египта, их туристическая группа передвигалась на автобусах с постоянным кортежем. Полиция охраняет организованные группы российских туристов, сопровождение начинается с прилета и продолжается всю поездку — от отеля на всех экскурсиях по достопримечательностям. Разве что на воздушных шарах с туристами над Луксором правоохранители не катаются.

«Сопровождали нас с мигалками всегда и везде. Один раз нам надо было ехать в другой город под вечер, и полицейские очень не хотели: два часа туда, сдать нас в отель и ехать два часа обратно в темноте. Поэтому сопровождавший гид сказал им, что мы заночуем в отеле, а как только полиция уехала, наш автобус поехал по назначению. На случай проверок на постах полиции гид попросил нас отвечать, что мы из другой страны, так как остальных иностранных туристов там так не «пасут», — говорит Татьяна.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено 6 ноября 2015 года. Это решение было принято после теракта 31 октября 2015 года на борту самолета Airbus A321-231 российской компании «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Неоднократно сообщалось о переговорах по восстановлению сообщения, но президент Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта только в начале июля. Полеты для организованных туристов, в том числе на курорты, восстановилось только в августе. Российских туристов встречали с цветами и музыкой.

В среднем россияне смогут отдохнуть на курортах Египта в сентябре в пределах 80-85 тыс. руб. Такова стоимость перелета и проживания в четырехзвездочном отеле на двоих, писала ранее «Газета.Ru».