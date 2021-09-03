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Путин рассказал, планирует ли принять участие в новом саммите АТЭС в Брунее

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин не стал загадывать, сможет ли он поехать на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бруней в ноябре 2024 года. Об этом он сказал в ходе Восточного экономического форума, передает ТАСС.

«Посмотрим, до 2024 года дожить надо, видите, пандемии трясут нас с разных сторон. Надо работать, не думать о таких крупных международных событиях, которые должны произойти еще там», — сказал глава государства.

Модератор пленарного заседания Сергей Брилев уточнил, что следующий саммит АТЭС в Брунее должен состояться уже после президентских выборов в России, запланированных на 2024 год.

«Я понимаю, понимаю. Поэтому я и говорю — надо дожить до этого спокойно», — подытожил Путин.

В июне текущего года Путин принял участие в саммите АТЭС, который состоялся в формате видеоконференции. На встрече глава РФ заявил, что принятые Россией меры позволяют ей уже в текущем году уверенно переходить к росту показателей. От темпов вакцинации от коронавируса в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику.

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