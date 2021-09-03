Путин анонсировал масштабное обновление почты в России

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что в России в ближайшее время начнется масштабное обновление почтовой инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

«И еще одна задача, важная для всего региона – из 2,5 тысячи почтовых отделений Дальнего Востока 80% расположены именно в труднодоступных населенных пунктах, из них три четверти требуют капитального ремонта и обновления», — подчеркнул президент.

Российский лидер напомнил, что ранее он поддержал идею партии «Единая Россия» об использовании потенциала отделений «Почты» для оказания разных услуг населению в регионах и отметил необходимость выделения средств для их обновления.

Ранее соглашение о развитии беспилотной почтовой доставки в рамках Восточного экономического форума подписали губернатор Камчатского края Владимир Солодов и гендиректор «Почты России» Максим Акимов. К 2023 году «Почта России» планирует запустить на полуострове беспилотную доставку по 19 маршрутам для 18 населенных пунктов. Кроме того, в 2021 году беспилотные летательные аппараты планируют привлечь к доставке почты на Чукотке.