Путин заявил, что рассмотрит расширение льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что вместе с правительством в ближайшее время рассмотрит расширение льготной ипотеки на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть предложение расширить эту программу льготного ипотечного кредитования за счет других категорий и других специалистов, я бы сказал, крайне нужных на Дальнем Востоке. В самое ближайшее время рассмотрим это на правительстве», — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что с 1 августа программа «Дальневосточный гектар» распространилась на новые регионы. Так, жители шести регионов могут бесплатно получить один гектар земли для личного пользования или ведения хозяйства — Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, нескольких районов Архангельской области, а также республик Карелия и Коми.

Также сообщалось, что создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская», менее чем в 30 км от Владивостока.