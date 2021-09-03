Сбер подписал соглашение о сотрудничестве с Тихоокеанской инвестиционной группой

В рамках проходящего во Владивостоке VI Восточного экономического форума Сбербанк и ПАО «ТИГР» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Документ подписали заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов и президент Тихоокеанской инвестиционной группы (ПАО «ТИГР») Сергей Дарькин.

Сотрудничество сторон будет развиваться в банковской и технологической сферах. Помимо финансового сотрудничества и обеспечения операционной деятельности, планируется трансформация и оптимизация бизнес-процессов и технологий, задействованных при работе компании.

«Развитие Дальнего Востока — это важный стратегический вопрос на уровне государства. Мы рады быть частью этого процесса и помогать нашим партнерам из Тихоокеанской инвестиционной группы в развитии экономического и социального направления в этом регионе», — сказал заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов.

Тихоокеанская инвестиционная группа (ТИГР) занимается привлечением частных инвестиций на Дальний Восток. Работа Группы нацелена на реализацию высокодоходных инвестиционных проектов, которые будут способствовать развитию Дальнего Востока и торгово-экономических связей с крупнейшими азиатскими экономиками.