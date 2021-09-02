Эксперт рассказал, что привлечет инвесторов на Пекинскую биржу

Темпы роста китайской экономики, которая даже в условиях пандемии и вызванного ею кризиса росла сильнее Европы и США, — вот главный фактор, который способен привлечь инвесторов на новую биржу для малого и среднего бизнеса в Пекине, сказал «Газете.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Эта площадка станет местом размещения множества технологических компаний из всего Азиатско-Тихоокеанского региона, где Китай создает новое торговое объединение, самое крупное в мире. Соответственно, доходность бумаг может стать главным плюсом для инвесторов. Конкурентом для американских площадок эту биржу пока сложно назвать, для этого требуется время», — сказал он.

Что касается ограничений для технологического сектора, который предпринимает Китай в последнее время, то, возможно, создание новой площадки как раз имеет смысл в том, чтобы эти предубеждения разрушить, отмечает Деев. Но при этом также стоит учесть, что в КНР достаточно велико значение госрегулирования – это может стать особенностью новой площадки.

Ранее президент КНР Си Цзиньпин объявил о том, что в Пекине будет создана биржа специально для обслуживания малого и среднего бизнеса. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) заявила, что создание Пекинской фондовой биржи поможет углубить структурные реформы в сфере предложения финансовых инструментов и улучшить системы рынка капитала.